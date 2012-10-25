〔日本股市〕日经收于四周高位,央行宽松政策预期激励涨势(更新版)

(新增细节)

* 日本央行宽松政策预期打击日圆走软,提振大盘

* 任天堂调降财测,投资者寄望新产品刺激增长

* 夏普股价下跌,因报导称可能遭受50亿美元中期净亏

路透东京10月25日电---日本股市日经指数周四涨至四周收盘高位,受出口类股的涨势提振.因市场对日本央行下周可能进一步宽松货币政策的预期升温,日圆汇价下跌.

日经指数.N225收升1.1%至9,055.20点,站在五日移动均线上方.目前该均线切入位在9,007.43点.

日经指数在周三收低之前已经连涨七日,累计上涨5.6%,为2011年7月以来持续最久的涨势.今年日经已经累计上涨7.1%.

不过日本企业业绩表现不佳,公布财报的12家日经成份股企业中有九家表现不及市场预期.

"许多企业(业绩)下修的幅度远超过预期,"Bayview Asset Management的资产组合经理Yasuo Sakuma表示."不过,这是疲软的企业获利与日圆走软之间的拉锯战."

周四日圆兑美元JPY=触及四个月低点,报80.14,因市场对日本央行下周进一步宽松货币政策的预期升温.

有利的汇价提振部分出口类股上涨,日产汽车(7201.T)上涨1.9%,Nikon(7731.T)升1.5%,建筑机械制造商小松制作所(6301.T)上扬1.8%.

夏普(6753.T)大跌4.2%,之前有日本媒体报导称该公司上半年净亏接近4,000亿日元,将近是稍早预估的两倍,由于公司重组成本远高于预期.

视频游戏开发商任天堂7974.OS收高3.2%,尽管该公司将全年获利由7月时预估的350亿日元下调至200亿日元.投资者寄望于新游戏产品Wii能刺激增长,此外日圆走软也提供支撑.(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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