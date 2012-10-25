〔日本股市〕日经收于四周高位,央行宽松政策预期激励涨势(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 日本央行宽松政策预期打击日圆走软,提振大盘
* 任天堂调降财测,投资者寄望新产品刺激增长
* 夏普股价下跌,因报导称可能遭受50亿美元中期净亏
路透东京10月25日电---日本股市日经指数周四涨至四周收盘高位,受出口类股的涨势提振.因市场对日本央行下周可能进一步宽松货币政策的预期升温,日圆汇价下跌.
日经指数.N225收升1.1%至9,055.20点,站在五日移动均线上方.目前该均线切入位在9,007.43点.
日经指数在周三收低之前已经连涨七日,累计上涨5.6%,为2011年7月以来持续最久的涨势.今年日经已经累计上涨7.1%.
不过日本企业业绩表现不佳,公布财报的12家日经成份股企业中有九家表现不及市场预期.
"许多企业(业绩)下修的幅度远超过预期,"Bayview Asset Management的资产组合经理Yasuo Sakuma表示."不过,这是疲软的企业获利与日圆走软之间的拉锯战."
周四日圆兑美元JPY=触及四个月低点,报80.14,因市场对日本央行下周进一步宽松货币政策的预期升温.
有利的汇价提振部分出口类股上涨,日产汽车(7201.T)上涨1.9%,Nikon(7731.T)升1.5%,建筑机械制造商小松制作所(6301.T)上扬1.8%.
夏普(6753.T)大跌4.2%,之前有日本媒体报导称该公司上半年净亏接近4,000亿日元,将近是稍早预估的两倍,由于公司重组成本远高于预期.
视频游戏开发商任天堂7974.OS收高3.2%,尽管该公司将全年获利由7月时预估的350亿日元下调至200亿日元.投资者寄望于新游戏产品Wii能刺激增长,此外日圆走软也提供支撑.(完)
--编译 李春喜; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。