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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 17:52 BJT

〔企业并购〕加拿大Nexen仍预计中海油收购交易在2012年第四季完成

路透10月25日电---加拿大能源生产商Nexen NXY.TO表示,其仍预计中海油收购交易会在2012年第四季完成.(完)

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