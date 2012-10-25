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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 17:27 BJT

《即时观点》英国第三季GDP较前季增长1.0%,远强于预期

路透伦敦10月25日电---周四公布的官方数据显示,英国经济在第三季录得五年来最强劲季度成长,摆脱衰退,不过暂时性效应可能遮掩了疲软的整体经济图景.

以下是分析师评论.

RBS的RICHARD BARWELL:

"若扣除女王登基纪念日庆典和奥运会对GDP的影响,你会看到明显的反复效应,这正是当前写照.所以据此我对这样的数据毫不意外."

"大体看是很强劲的数据,但你若将其和上个季度非常疲弱的数据联系起来看,则平均下来是微弱增长.整体情况实际没有变化,只是标题数据波动."

"我们一直预期第二季产出会大幅下滑,而第三季有大幅反弹,我们应该预期当提振效应消失后,第四季成长会再度减弱."

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