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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 17:51 BJT

〔路透调查〕人民币和韩元多仓为近八个月高位,市场更加看好亚洲货币(更新版)

(新增细节)

* 市场对人民币和韩元的看多程度达到3月初以来最高

* 菲律宾披索多头仓位为9月中以来最大

* 马币和泰铢的多头仓位亦为9月中以来最高

路透新加坡10月25日电---周四公布的路透调查显示,过去两周外汇市场对人民币和韩元的多头押注触及将近八个月高点,且随着美国和中国经济出现持稳迹象,投资者对亚洲货币的乐观程度上升.

本次路透调查于周三和周四进行,访问了13位外汇分析师.调查表明,韩元多头仓位增长将近一倍,达到3月初以来最高水准.

海外资金和本地出口企业将韩元兑美元推升至将近一年高位.韩元/日圆JPYKRW=R亦触及六个月来最强水准,突破长期技术阻力线.

市场对人民币CNY=CFXS的看多押注亦升至3月初以来最高,因企业减持美元多仓,令人民币触及纪录高位.

随着美国和中国经济出现企稳迹象,对亚洲新兴市场货币的总体看法更趋光明.美国和中国是亚洲主要的出口市场.

预计日本央行将在下周宣布采取进一步货币刺激举措,这亦支撑了亚洲货币.这些货币是主要央行宽松货币政策的最大受益者.

菲律宾披索,马币(林吉特)和泰铢的多头仓位均增至9月中以来最高.

在10月12日公布的前次调查中,结果显示多数亚洲新兴市场货币的多头仓位下降.

本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.

正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

10月25日 -0.86 -1.05 -0.65 0.89 0.08 -0.18 -0.45 -0.85 -0.44

10月11日 -0.79 -0.57 -0.49 1.07 -0.21 -0.34 -0.18 -0.49 -0.12

9月27日 -0.63 -0.79 -0.73 0.67 -0.52 -0.89 -0.35 -0.59 -0.12

9月13日 -0.59 -0.83 -1.03 0.17 -0.82 -0.25 -1.00 -1.13 -0.73

8月30日 0.07 -0.42 -0.05 0.70 -0.15 0.08 -0.44 -0.20 -0.04

8月16日 -0.01 -0.69 -0.61 0.52 0.21 0.34 -0.30 -0.48 -0.06

8月2日 -0.34 -1.04 -1.11 -0.10 0.17 0.10 -0.60 -1.15 -0.22

------------------------------------------------------------------------(完)

--编译 郑茵; 审校 高琦

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