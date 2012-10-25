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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 17:18 BJT

《汇市简讯》英国第三季GDP增长1.0%,推动英镑/美元上涨

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* 英镑/美元在英国第三季GDP数据公布后跳涨,挑战1.6130处的卖单.英国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长1.0%.[nSB2067031]

* 对于英国央行中要求增加量化宽松规模的鸽派人士而言,强劲GDP数据是个打击.英国央行将于11月8日召开政策会议.(完)

--编译 高琦;审校 张荻

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