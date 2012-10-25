〔中国债市〕现券弱势趋稳,央行逆回购操作放量扶助市场资金面

路透北京10月25日电---中国银行间债市周四现券弱势趋稳.市场人士表示,央行逆回购操作放量以扶助市场资金面,然流动性仍有显紧,现券继续承压.不过,现券收益率近日上行幅度已不小,未见进一步利空消息浮现,走弱幅度将趋缓.

"资金紧,卖(债)的多,抛盘重,但收益率上得不多,"华南地区一银行交易员称,"AAA短融这一波也上了十几个点了,也差不多了."

他进一步指出,国内经济筑底尚未见回升,短期内政策出台的可能性亦不大,现券收益率在显紧流动性的压力下出现了一波上调,当前调整或已渐趋结束;货币当局调控下的当期资金面,总量不会有问题,波动更多来自结构性的不平衡,预计短期内现券窄幅波动的可能性大,难现实质变化.

中国人民银行周四公开市场逆回购规模较上周同期增逾数倍,但仍未完全填补资金需求的巨大缺口.银行间市场七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]

剩余期限约0.72年的央行票据10央票60券最新最优报价CN1001060=CFXM为2.9899%/2.8900%,上日尾盘为2.8899%/2.8499%;剩余期限约0.33年的短期融资券12淮南矿CP01券最新最优报价CN041262007=CFXM为4.1999%/4.1999%,上日尾盘为4.1899%/4.1899,其主体评级为AAA%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.8382 3.6225

上日 2.8153 3.1677

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9740/2.9110

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9200/2.8761

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3480/3.2780 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>