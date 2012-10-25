版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 17:47 BJT

〔中港股市〕香港恒指收高并录得十连升,内地股市下滑

* 恒指收高0.2%,恒生国企指数收跌0.2%,沪深300指数收低0.7%

* 技术图表阻力位和市场超买预示涨势消退

* 澳门博彩类股走强,此前永利澳门和银河娱乐公布第三季业绩优于预期

* 香港地产股和港交所等近来表现出色个股遭遇获利回吐

路透香港10月25日电---香港股市周四实现连续第10日上扬,但将恒指推向今年高位的升势显示出疲软迹象,投资者对此前表现突出个股进行获利了结.

恒生指数.HSI收高0.2%,报21,810.2点,为去年8月4日以来最高收位,追平2006年6月以来创出的最长上涨期.

香港股市自9月5日触及低位以来累计上涨14%,今年已累计劲扬18%,目前市场面临强劲的技术阻力位.14日相对强弱指标(RSI)徘徊在两年高位,预示市场已超买.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐