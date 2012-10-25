〔中港股市〕香港恒指收高并录得十连升,内地股市下滑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指收高0.2%,恒生国企指数收跌0.2%,沪深300指数收低0.7%
* 技术图表阻力位和市场超买预示涨势消退
* 澳门博彩类股走强,此前永利澳门和银河娱乐公布第三季业绩优于预期
* 香港地产股和港交所等近来表现出色个股遭遇获利回吐
路透香港10月25日电---香港股市周四实现连续第10日上扬,但将恒指推向今年高位的升势显示出疲软迹象,投资者对此前表现突出个股进行获利了结.
恒生指数.HSI收高0.2%,报21,810.2点,为去年8月4日以来最高收位,追平2006年6月以来创出的最长上涨期.
香港股市自9月5日触及低位以来累计上涨14%,今年已累计劲扬18%,目前市场面临强劲的技术阻力位.14日相对强弱指标(RSI)徘徊在两年高位,预示市场已超买.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。