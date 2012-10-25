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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 17:41 BJT

《汇市简讯》欧元/美元交易商冲击停止单,但遭遇卖单抵抗

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* 受英镑/美元走强的带动,欧元/美元交易商冲击停止单.

* 买家遭遇强劲抵抗,小时云图和200小时移动均线构成压力.

* 卖单在1.3045-50,停止单在1.3060.

* 降低极端性布仓是谨慎的选择.

* 欧元/日圆在106.60上方或有大型停止单.(完)

--编译 高琦;审校 丁琦

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