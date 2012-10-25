〔中股业绩〕平安银行三季度净利同比增17.6%,不良率较年初微增

* 三季度净利同比增17.6%

* 贸易融资、小微金融和信用卡业务增速明显

* 不良率0.80%,较年初上升0.27个百分点

* 新增不良贷款集中于温州分行

路透北京10月25日电---中国股份制银行--平安银行(000001.SZ)周四公布,第三季度净利润同比增长17.6%,主要得益于生息资产规模增长、资产负债结构改善、两行合并等因素.

季报显示,7-9月该行实现净利34.76亿元.前三季度净利则同比增长33.2%至102.4亿元;利息净收入245.6亿元,同比增39%,然净息差因受同业规模扩大的影响,较去年末降低了0.15个百分点至2.38%;非利息净收入49.7亿元,同比增长64.6%.

"三季度,银行咨询顾问费收入下降约48%,但由于两行合并后规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新等因素,银行手续费及佣金净收入41.6亿元,增长71%."该行新闻稿称.

平安银行亦称,该行三大战略业务发展较快,贸易融资授信余额较年初增长21%,小微贷款余额增长14%,信用卡贷款余额猛增55%.

分析师此前预期,中资银行三季度净息差跌势减缓,资产质素亦大致稳定.不过美银美林的报告指出,宏观经济持续疲软,未来数季银行的净利息收益率继续受压,不良贷款比率仍面临上升风险.

于9月末,平安银行不良贷款余额56.6亿元,不良率0.80%,较年初上升0.27个百分点.该行政府融资平台贷款余额424.6亿元,较年初减幅17%,目前无平台不良贷款.期末核心资本充足率和资本充足率分别为8.47%和11.30%.

"不良贷款主要集中在制造业和商业,区域上主要以温州分行为主,...剔除温州分行的影响,我行不良贷款率为0.56%,而温州分行贷款总额占全行比重仅为2.80%,我行整体风险可控."新闻稿称.

据中国银监会的数据显示,截至9月末,商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.[ID:nSB2059995]

平安银行今日收报13.21元,过去一个月累计上涨2.9%.(完)

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