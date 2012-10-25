伊朗与敌对国在网络空间开辟新战场

《全球重要经济事件一览表》--3月3日-3月10日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月24日电---两年前，伊朗核项目遭Stuxnet电脑蠕虫病毒攻击。现如今，在与敌对国家日渐增多的暗斗中，该国自身也更多地采取网络战手段。
尽管核设施遭以色列军事打击的风险暂时缓解，但严厉的国际制裁、本币的行将崩溃以及民众不满的升温，让伊朗政府所面临的压力日益加大。
在各方都想尽力避免直接冲突的背景下，可以轻易予以否认的网络攻击，似乎提供了不用冒太大风险而展开回击的最简单方式。
专家称，在网络空间为责任事件找到确凿证据通常不太可能。但相关政府与安全企业负责人称，现存的证据表明，在过去一年伊朗参与的网络攻击呈现上升态势。
其中最严重的两起事件是，定向“拒绝服务”攻击导致包括花旗银行和美国银行在内的数家美国的银行网站瘫痪，以及对沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）的攻击破坏了约3万台电脑。
尽管伊朗的网络战能力仍远落后于美国、以色列、英国、中国及俄罗斯等国，但知晓政府情报的专家称，这些攻击显示伊朗政府正快速加大网络战力度。
他们表示，伊朗展开的网络攻击无论是在复杂程度还是强度上，都在提高。
“我们很早就知道，伊朗人在研究这些技术，但他们前进的步伐如此之快仍让人吃惊，”美国前驻外事务处官员、现任华盛顿战略与国际研究中心高级研究员和网络专家James Lewis说道。
“任何一方都不真的想开展实际战争，特别是考虑到经济成本。因此这就是他们退而求其次的选择。”
伊朗官员通过国内媒体否认参与上述对银行的网络黑客行为，并称伊朗自身也面临更多的攻击。他们表示，外国的网络攻击导致伊朗石油、基建设施以及通讯公司遭遇系统故障。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利
路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。