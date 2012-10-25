老挝料于周五入世,改革派见利好

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷10月25日电---贫穷孤立数十年，内陆国家老挝并无吸引投资者的特别之处。
但随着周五料将加入世界贸易组织（WTO），这一拥有640万人口的国家希望就此改变这一状况。老挝经历了多年的稳步改革，以建立现代化经济，并在国际厂商在中国之外寻找廉价劳动力之际，赶上了东南亚的繁荣。
“老挝现在看起来真的很有竞争力，不像从前，”澳洲国立大学（Australian National University）专攻东南亚经济的教授Hal Hill说。
在经历15年的谈判后，总部位于日内瓦的WTO料终将于周五接受老挝加入这一有157个成员国的组织。
但老挝面临的转变，似乎艰难。对于老挝执政的人民革命党来说，削减繁琐的审批程序和执行有利于企业发展的规则，比打压政治异见人士和抓捕反共抗议者还要艰难。
据亚洲开发银行称，由于矿业和水电业的发展，老挝成为亚洲增长最快的经济体之一，今年经济料增长7.9%，进口与出口增速均为两位数。在曾经沉寂的万象街头，如今也跑满日本汽车与SUV。
据WTO称，为满足该组织要求，老挝进行了一系列改革，颁布和修订了逾90部法律法规，并于2011年开办首家股票交易所，还计划与下月举办一场亚欧峰会。
一些人认为，老挝入世基本上只有象征意义。该国同意施加平均18.8%的最大进口关税，将限制农业补贴，并承诺开放10个行业的市场。不过Hill表示，加入WTO将能助老挝改革派推进改革进程。
“有时改革派会发现，通过加入地区性或国际性组织，能更容易推进改革。这能稍微阻止来自大型国有企业的更多保护主义压力，”他说。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。