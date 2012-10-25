评测人员称微软Surface设计漂亮但表现欠佳

《全球重要经济事件一览表》--3月3日-3月10日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月24日电---科技博客作者和其他评测人员对微软(MSFT.O)最新推出的Surface RT平板电脑的漂亮设计给予了赞赏，但表示应用程序匮乏、操作系统缓慢，意味着用户或许会失望。
微软周五开售Surface，加入了以苹果(AAPL.O)iPad和使用谷歌(GOOG.O)安卓系统设备主导的平板电脑市场的竞争。
提前获得该产品的评测人员表示，微软Surface第一代版本与iPad相差甚远。
科技博客TechCrunch的麦特·伯恩斯(Matt Burns)表示，Surface RT很不错，其搭载的Windows RT系统也很有前途，但他依然不是很喜欢。
他写道：“现在市场上有更成熟的产品选择。”(r.reuters.com/tes53t)
科技网站Gizmodo的萨姆·比德尔(Sam Biddle)也表示，Surface有不错的潜力，但他对Windows RT操作系统非常不满，称该系统性能不足，功能欠缺。
他写道：“尽管该产品的潜力值得你关注，但不值得你花钱。Surface RT很多方面都不错，将很多好东西整合在一起，但还是不够成熟。”(r.reuters.com/xes53t)
Slashgear的文森特·恩古杨(Vincent Nguyen)表示，同样可用于平板电脑的微软的Windows 8操作系统可支持所有的Windows应用，但Surface搭载的Windows RT系统却不行，而且不能兼容传统Windows软件。(r.reuters.com/pus53t)
科技网站CNET的萨拉·蒂布肯(Shara Tibken)称：“微软在解释这两种操作系统的区别上做得不够，很多消费者很可能买到RT才发现它并不具备Windows 8的全部功能。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利
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