中国呼吁叙利亚各方遵守宰牲节停火

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透北京10月25日电---中国周四呼吁叙利亚有关各方遵守联合国-阿盟叙利亚危机联合特使卜拉希米提出的穆斯林宰牲节期间停火的计划。
宰牲节停火从周五开始，中国外交部发言人洪磊表示欢迎。
“我们对有关方面作出的积极回应感到高兴。希望叙利亚有关各方以最大诚意和具体行动支持、配合卜拉希米联合特别代表的斡旋努力，抓住机遇，切实履行停火承诺，并以此为契机，实现长效停火，为缓解叙利亚人民的苦难、尽快开启政治对话和政治过渡进程创造条件。”洪磊在例行记者会上说道。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。