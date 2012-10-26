中国呼吁叙利亚各方遵守宰牲节停火

“我们对有关方面作出的积极回应感到高兴。希望叙利亚有关各方以最大诚意和具体行动支持、配合卜拉希米联合特别代表的斡旋努力，抓住机遇，切实履行停火承诺，并以此为契机，实现长效停火，为缓解叙利亚人民的苦难、尽快开启政治对话和政治过渡进程创造条件。”洪磊在例行记者会上说道。（完）