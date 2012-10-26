版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:33 BJT

中国呼吁叙利亚各方遵守宰牲节停火

(本文由路透中文网编译)

路透北京10月25日电---中国周四呼吁叙利亚有关各方遵守联合国-阿盟叙利亚危机联合特使卜拉希米提出的穆斯林宰牲节期间停火的计划。

宰牲节停火从周五开始，中国外交部发言人洪磊表示欢迎。

“我们对有关方面作出的积极回应感到高兴。希望叙利亚有关各方以最大诚意和具体行动支持、配合卜拉希米联合特别代表的斡旋努力，抓住机遇，切实履行停火承诺，并以此为契机，实现长效停火，为缓解叙利亚人民的苦难、尽快开启政治对话和政治过渡进程创造条件。”洪磊在例行记者会上说道。（完）

--编译：李富强 发稿：王燕焜

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐