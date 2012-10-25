〔中港股业绩〕中兴通讯第三季巨亏19.45亿元,为首次季度亏损

《全球重要经济事件一览表》--3月3日-3月10日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京10月25日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周四公布,第三季度巨亏19.45亿元人民币,为首次季度亏损;前三季度则亏损17亿元.主要受欧洲、亚洲及国内较多的低毛利率合同在报告期内确认业绩的影响.
季报并显示,前三季度该公司实现营收607.33亿元,同比增长5.01%;每股收益-0.50元.
中兴通讯上周初已发布预亏公告称,前三季亏损主因毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场影响不利.[ID:nSB2048223]
本月稍早,美国国会报告草案称应该阻拦包括中兴在内的两家中国最大电信设备制造商进入美国市场.随之思科(Cisco Systems)(CSCO.O)因伊朗市场相关问题,中止与中兴合作协议.其后,惠誉将其长期外币及本币发行人违约评等(IDR)"BB-"置于负向观察名单.
中兴通讯上半年实现净利润24.49亿元,同比下降68.17%,因投资收益下降、汇兑损失及部分运营商网络合同招标推迟等.[ID:nSB1739556]而去年前三季中兴通讯实现净利为10.69亿元.
中兴通讯A股周四收报8.95元,过去一个月累计下跌15.13%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利
路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。