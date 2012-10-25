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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 18:29 BJT

〔东南亚股市〕成交清淡但多数小涨,马来西亚股市收于纪录高位

路透曼谷10月25日电---多数东南亚股市周四勉力小涨,投资者逢低买入大盘股提供支撑.马来西亚股市扳回跌幅,并收于纪录高位,受投资者买入业绩较好个股的提振.

今日该地区市场成交清淡.新加坡、马来西亚、印尼和菲律宾等股市周五将因假日休市,周一将恢复交易.

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