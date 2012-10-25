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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 18:51 BJT

〔亚洲橡胶〕10月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月25日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 - 16 - -

*11月 251.5 93 - -

*12月 253.4 88 254.8 1

* 1月 256.1 186 257.7 1

* 2月 258.2 556 260.0 72

* 3月 260.4 9450 261.6 1407

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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