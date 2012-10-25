〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至一个月高位,因周末假期前需求旺盛

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月25日电---马来西亚棕榈油期货周四升至近一个月高位,因令人鼓舞的出口数据显示需求旺盛,且亚洲部分地区周末假期来临前一些投资者空头回补.
船货调查机构Intertek Testing Services周四公布,马来西亚10月1-25日棕榈油出口较前月激增11%.另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance称,同期棕榈油出口增长了9%.
棕榈油价格本周累计扬升4.1%,不过一些投资者仍保持谨慎,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)在结束为期两天的会议后,没有宣布进一步的刺激措施,而经济刺激举措可以提振全球经济成长和大宗商品需求.[ID:nSB2066309]
"目前,毛棕榈油市场无法从宏观经济面获取任何线索.在植物油方面,出口增长的确令人鼓舞,但不会改变价格走势,"辉立期货驻新加坡投资分析师Ker Chung Yang表示.
"未来两周,该市场仍将毫无方向.11月初将迎来美国大选和马来西亚棕榈油局(MPOB)公布库存数据,从目前到那时仍有一段时间,目前没有可供棕榈油炒作的题材,"他并称.
指标1月棕榈油期货FCPOc3上涨1%,收报每吨2,603马币(857美元).盘中稍早升至2,615马币(林吉特)的高位,为9月28日以来首见.
总成交量为36,498口,高于通常25,000口的成交量.
马来西亚金融市场周五适逢宰牲节假期休市.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。