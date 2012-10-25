(重温稿)《综述》人民币首冲1%涨停,央行能否按兵不动坚持不干预?

* 中国经济企稳令人民币升值预期重燃

* 大量此前积累的美元客盘争相涌出

* 商业银行惜售人民币不愿买入美元

* 央行信守承诺并未入场干预

作者 李文科/李然

路透北京/香港10月25日电---人民币/美元汇率CNY=CFXS在扩大波幅后首次上冲1%的涨停板,显示在人民币流动性紧缺的状况下,商业银行明显惜售手中的人民币头寸,从而令客盘的美元抛售力量远远强于金融机构的买盘.

这一走势也暗示,中国央行正严格信守着"不干预"的承诺,任由买卖双方按市场规律进行着自我发挥.不过分析人士指出,如果央行任由人民币升值,负面影响在于不利于稳定中国的外贸出口;但同时将赢得整个市场对中国央行不再过多干预汇市的信任,从而真正推动金融市场的进步.

人民币/美元周四收在6.2417元的历史新高,较中间价涨幅并已达到1%的日间波幅区间上限(即"涨停").而自7月底开始至今,人民币的累计涨幅已约2.4%.

市场人士并预期,在目前人民币流动性紧缺,且升值预期渐增的情况下,若央行一直按兵不动出手买入美元,恐怕人民币还将有一段上涨空间.

"从即期汇率看的话就是美元抛盘压力太大,大家都意识到央行近期不会允许人民币贬值,索性都大笔抛出美元."招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称.

而一国有银行交易员也表示,美元的抛盘是挺多的,但关键是商业银行的买盘也萎缩的很厉害.一方面是自身的人民币流动性紧缺,"另一方面则央行不入场买了,这跟以前人民币升值时的背景完全不同了."

针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏此前则撰文表示,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.[ID:nSB2053293]

**人民币流动性紧缺**

交易员们表示,除中国经济企稳导致的人民币升值预期重启外,人民币流动性太过紧张也是导致其升至涨停板的主要原因.而本周,恰逢第三季度税款上缴,以及单周逆回购资金到期量达年内峰值.

"连农行这两天都出来借钱了,你想想市场有多缺钱."一位债券市场的交易员表示.

对流动性最为敏感的拆借市场各期限利率周四明显上升,其中七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]

中国央行公开市场今日共进行了总额2,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,400亿元,利率持平于3.35%;14天期850亿元,利率也持稳在3.45%.本周累计净回笼700亿元.上周同期逆回购操作量则仅为300亿元,当周净回笼2,210亿元,为年内单周净回笼次高.[CN/MMTCN]

但华南一银行交易员表示,虽然今日逆回购较上周同期增加数倍,但市场资金强劲需求未减,"好多同志还在借钱的道路上艰难地前进."

**央行该不该干预?**

中国人民银行副行长易纲10月曾表示,人民币汇率接近基于市场供需的均衡水平,央行已"大幅减少"对外汇市场的干预,并将继续推出市场化改革,由市场来决定人民币汇率.[ID:nSB2046751]

但中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰指出,在美国释放QE3(第三轮量化宽松)的大背景下,各国央行也都在采取措施防止来自外界的汇率波动.比如瑞士央行规定瑞郎/美元的汇率上限为1.20,丹麦实行克朗存款负利率的政策.

"现在面对的是外生性的升值压力,其实跟中国经济的基本面不符."他称,"所以,人民币目前最关键的是要保持汇率的基本稳定."

但也有市场人士指出,由于中国外汇储备近年来迅速增长至全球第一,中国央行长期以来背负着操纵汇率的标签,如果这次央行坚持不干预策略,可能会赢得金融市场对中国央行真的不会干预外汇市场的信任.

高盛近期发布的报告就指出,"在我们看来,市场可能正处于最健康的情形:近年的单边看空美元走势逆转,人民币汇率预期双向波动,且没有引发市场大幅动荡."

不过,也有交易员担心,在目前人民币流动性紧缺的情况下,如果央行一直不入场干预,恐怕人民币还有一段升途.

"如果一直这样下去不干预,或者中间价不变化的话,银行间市场就会因缺乏(人民币)流动性,没人买入美元."上海一股份制银行交易员称,"在这种情况下,就可能天天都堵在那里涨停板,结都结不出去."(完)