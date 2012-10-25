〔国际油市〕亚洲柴油现货升水下滑,因中国和印度增加供应

路透新加坡10月25日电---亚洲柴油现货升水周四略微下滑,受印度和中国10月供应增长影响,不过交易员正关注天气因素,因寒流可能导致需求很快上升.

路透数据显示,含硫0.5%的柴油现货升水缩减0.06美元,至每桶较新加坡报价升水0.29美元,为三个半月以来的最低水平.

航空煤油升水也持稳,因日本持续出口,尽管多家炼厂调整产出以实现煤油产量最大化.

日本官方气候预报机构周四称,该国在今年11月至明年1月期间的气温多半持平或高于平均气温,预示今年冬天的取暖用电力和煤油需求或将有限.

今冬的煤油需求也可能低于去年冬季,日本气象厅称,北部地区去年遭遇过去10年来最寒冷的冬季.

但石油行业的最新周度数据显示,日本炼油厂已囤积煤油库存,至去年12月以来未见的高水平.

欧洲能源咨询机构JBC Energy发表研究报告称,预料未来几周中质馏分油会失去一些动能.

这源于多家炼厂结束检修恢复运作,欧洲11月份日产能将增加60万桶,前苏联地区也有同等规模的产能恢复运营.

新加坡中质馏分油库存连续第三周增加,罕见地看到来自阿曼的柴油和煤油船货.

一些短期需求将来自斯里兰卡,该国唯一日加工能力5万桶的炼厂将于周五关闭,为期两周,因其主要依赖的伊朗原油供应枯竭.

台湾未来几周的柴油供应有望增加,中油公司会在未来1-2天内新投产一座日产能8万桶的重油催化裂解装置,此前已耽搁约三个月.(完)