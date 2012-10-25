〔国际油市〕亚洲石脑油跨月升水在六个月高位附近,因即期供应偏紧

路透新加坡10月25日电---亚洲石脑油价格周四回落至每吨945.25美元的两日低位,但跨月价差升水徘徊在每吨16.50美元的六个月高位附近,因即期供应依然偏紧.

跨月升水指12月上半月和明年1月上半月之间的价差.

印度哈兹拉炼厂将从10月30日至11月15日期间进行单点系泊(SPM)装置检修,因此印度石油天然气公司(ONGC)可能减少石脑油出口.SPM是油罐的装载/卸载设施.

"印度石油天然气公司可能将哈兹拉的石脑油通过铁路运往孟买新港(JNPT),并从那里出口石脑油,也有可能将兹拉石脑油出售给国内买家,"一位消息人士说,并称ONGC尚未作出决定.

但两位交易员预料,ONGC将从孟买出口一批哈兹拉石脑油船货."因此11月可能有两批哈兹拉石脑油船货装运,"另一位贸易消息人士提到.

该公司已出口三批10月装船的哈兹拉石脑油船货,总计10.5万吨.

贸易商担忧,即期供应紧张导致买家继续为11月装运的印度船货支付较高升水.

Socar从印度斯坦石油公司(HPCL)采购2.5-3万吨石脑油,离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约41美元,将于11月3-8日在威扎吉港口装船.

HPCL此前在孟买向维多公司(Vitol)出售一批11月5-7日装船的船货,每吨升水36-37美元.(完)