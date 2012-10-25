〔国际油市〕亚洲石脑油跨月升水在六个月高位附近,因即期供应偏紧

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月25日电---亚洲石脑油价格周四回落至每吨945.25美元的两日低位,但跨月价差升水徘徊在每吨16.50美元的六个月高位附近,因即期供应依然偏紧.
跨月升水指12月上半月和明年1月上半月之间的价差.
印度哈兹拉炼厂将从10月30日至11月15日期间进行单点系泊(SPM)装置检修,因此印度石油天然气公司(ONGC)可能减少石脑油出口.SPM是油罐的装载/卸载设施.
"印度石油天然气公司可能将哈兹拉的石脑油通过铁路运往孟买新港(JNPT),并从那里出口石脑油,也有可能将兹拉石脑油出售给国内买家,"一位消息人士说,并称ONGC尚未作出决定.
但两位交易员预料,ONGC将从孟买出口一批哈兹拉石脑油船货."因此11月可能有两批哈兹拉石脑油船货装运,"另一位贸易消息人士提到.
该公司已出口三批10月装船的哈兹拉石脑油船货,总计10.5万吨.
贸易商担忧,即期供应紧张导致买家继续为11月装运的印度船货支付较高升水.
Socar从印度斯坦石油公司(HPCL)采购2.5-3万吨石脑油,离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约41美元,将于11月3-8日在威扎吉港口装船.
HPCL此前在孟买向维多公司(Vitol)出售一批11月5-7日装船的船货,每吨升水36-37美元.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。