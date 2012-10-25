〔国际油市〕亚洲燃料油下跌,因西方船货涌入令本地库存大增

路透新加坡10月25日电---亚洲燃料油现货价差周四降至一周低点,因供应充足且需求前景疲弱而承压.

据路透估计,180-cst燃料油的价差下降0.50美元,至每吨较新加坡报价升水1.00美元,380-cst燃料油价差亦下降0.15美元,每吨较新加坡报价升水1.10美元.

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示,由于西方套利船货运抵数量较多,10月24日当周新加坡岸上残渣燃料油库存升至268.4万桶的16周高位.

有数据显示,当周从西方运抵的燃料油激增41%达到103.8万吨.

需求方面,贸易人士表示,中国炼厂购买放慢,希望在补充库存之前价格会进一步下跌.

日本发电厂商的需求可能亦迟滞,因该国官方天气气预报机构预测今冬气温将为正常至高于正常水准.

在互换市场,行业消息人士称,壳牌石油再度通过贸易窗口积极卖出9万吨11月固定价格互换合约.

燃料油即期11月/12月跨月价差持平,到亚洲市场收盘仍处在0.13美元的正价差.

路透数据显示,近月裂解价差(即炼油利润率)扩大15美分至较迪拜原油每桶折让7.93美元,为一周最弱.