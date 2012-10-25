〔国际油市〕亚洲燃料油下跌,因西方船货涌入令本地库存大增

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月25日电---亚洲燃料油现货价差周四降至一周低点,因供应充足且需求前景疲弱而承压.
据路透估计,180-cst燃料油的价差下降0.50美元,至每吨较新加坡报价升水1.00美元,380-cst燃料油价差亦下降0.15美元,每吨较新加坡报价升水1.10美元.
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示,由于西方套利船货运抵数量较多,10月24日当周新加坡岸上残渣燃料油库存升至268.4万桶的16周高位.
有数据显示,当周从西方运抵的燃料油激增41%达到103.8万吨.
需求方面,贸易人士表示,中国炼厂购买放慢,希望在补充库存之前价格会进一步下跌.
日本发电厂商的需求可能亦迟滞,因该国官方天气气预报机构预测今冬气温将为正常至高于正常水准.
在互换市场,行业消息人士称,壳牌石油再度通过贸易窗口积极卖出9万吨11月固定价格互换合约.
燃料油即期11月/12月跨月价差持平,到亚洲市场收盘仍处在0.13美元的正价差.
路透数据显示,近月裂解价差(即炼油利润率)扩大15美分至较迪拜原油每桶折让7.93美元,为一周最弱.
--编译 郑茵;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。