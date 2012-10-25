〔欧元债市〕德债因英国GDP数据下挫,但投资者受收益率吸引重新买入

* 德债下滑,经济数据帮助提升冒险情绪

* 德债收益率升穿1.60%后,买家重回市场--交易商

* 西班牙债务僵局限制德债跌幅

路透伦敦10月25日电---德国公债周四下滑,因英国经济反弹刺激风险较高资产需求,但德债收益率上扬又将投资者吸引回市场.

稍早时,10年期德债收益率一度升至1.625%的高位,之后在午盘尾端跌至1.58%.德债期货收在140.39,日内仅下挫8个跳动点.

"德债基本在窄幅区间波动.(收益率)1.60%以上是该(价格)区间的底部.我知道德债在这些水平附近有良好的需求,因此市场出现反弹并不令我感到特别意外."

英国在奥运会上的支出,催生了该国五年来最强劲的季度经济成长.美国数据亦显示上周初请失业金人数减少.

但美国9月全国活动指数则陷入停滞,表明人们担心联邦预算大幅收紧的情绪已经给经济带来压力.

不过,欧元区债券市场仍处在僵局.市场人士等待看到西班牙何时才会寻求金援--这对于欧洲央行(ECB)购买公债而言,是至关重要的一步.

尽管西班牙公债收益率自7月末以来已大幅下降.各官员也坚称该国能够自己完成融资,但外界广泛认为马德里政府别无选择,最终将寻求救助.市场正在耐心等待一切水落石出.

很少有人预计西班牙将在上周末加利西亚地区(首相拉霍伊的故乡)大选之前提出救助要求,但政府同时也面临11月底经济重区加泰罗尼亚的大选.而较短期债务成本已降至可接受的水平.

鉴于西班牙日益关注较短期公债的发售,那么两年期和五年期债务成本是否能够进一步降低就成了至关重要的因素.两年期西班牙公债ES2YT=TWEB收益率最新报3.11%.五年期公债收益率报4.5%.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB尾盘上涨3个基点,报5.62%,本周已上涨20个基点左右.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>