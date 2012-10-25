〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于出口销售缓慢和需求忧虑

路透10月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,交易商称,受累于美国玉米出口销售缓慢,和有迹象显示,牲畜和家禽饲料行业对玉米的需求消退.

美国农业部出口销售报告显示,上周净出口销售美国玉米142,400吨,低于预估的15-25万吨.

周三在明尼苏达州举行的出口交易会上,海外谷物买家表示,半个世纪以来最严重的乾旱促使长期进口美国玉米的买家与其他国家的供应商建立联系,使美国继续保持其在玉米出口市场主导地位的前景蒙阴.

谷物贸易商称,周四美国中西部玉米现货买入价持稳至涨跌互现,疲弱的需求和季节性因素导致库存大增打压现货买入价,而农户销售缓慢则支撑买入价.

在11月期权周五到期前,市场出现头寸调整,交易商称,玉米期权的主要执行价在7.50美元.

12月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位7.70-1/2美元,支撑位在100日移动均线切入位7.32-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为42.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价跌12-1/2美分,报每蒲式耳7.42美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为236,314口.(完)

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