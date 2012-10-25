〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌,因获利了结和一商品指数调整权重

路透10月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,终止连续三日上涨,交易商称因获利了结和技术性卖盘.

大豆和豆油亦因有关道琼斯-瑞银商品指数.DJUBS将在2013年下调大豆和豆油权重的消息而承压.该指数将在1月上半月出售持有的一部分大豆和豆油合约.

同时,道琼斯-瑞银商品指数将在2013年把CBOT豆粕合约的权重增至2.6%.远月豆粕期货因该消息上涨.交易消息人士称,这意味着1月份该指数将购入约43,500口豆粕合约.

日内交投静淡.11月SX2和1月SF3大豆合约保持在周三的交易区间内.

中国国家粮油交易中心表示,在周四的竞价销售中,供出售的40万吨国储大豆仅售出10%,这是由于价格过高造成的,给市场带来进一步压力.

美国农业部(USDA)报告称,上周美国大豆出口销售量为522,200吨,低于预估的65-85万吨.

农业部报告称,上周出口销售豆粕176,700吨,预估区间为15-25万吨.出口销售豆油12,100吨,预估为1.5-3.5万吨.

USDA确认有12万吨2012/13年交付的美国大豆销往不知目的地.上日USDA刚宣布有10.5万吨大豆销往不知地.

CBOT-11月大豆期权将在周五到期.交易商关注15.50、15.60和15.70美元的行权价,料对市场价格产生影响.

指标CBOT-11月大豆合约SX2下跌6-1/2美分,报每蒲式耳15.64美元.

12月豆粕合约SMc1收跌0.4美元,报每短吨481.4美元.12月豆油合约BOc1回落0.44美分,报每磅51.45美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为214,093口,豆粕期货为57,046口,豆油期货为111,610口.

以下为CBOT农产品期货在1914 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 742.00 -12.50 -1.7% 14.8%

CBOT大豆Sc1 1564.00 -6.50 -0.4% 30.5%

CBOT豆粕SMc1 481.40 -0.50 -0.1% 55.6%

CBOT豆油BOc1 51.45 -0.39 -0.8% -1.2%

CBOT小麦Wc1 872.75 -11.25 -1.3% 33.7%

CBOT稻米RRc1 1491.50 -14.00 -0.9% 2.1%

EU小麦BL2H0 262.75 -4.00 -1.5% 29.8%

NYMEX原油期货CLc1 86.10 0.37 0.4% -12.9%

道琼工业指数.DJI 13,075 -2 0.0% 7.0%

现货金XAU= 1712.60 10.67 0.6% 9.5%

欧元/美元EUR= 1.2942 -0.0029 -0.2% 0.0%

美元指数.DXY 80.0660 0.1520 0.2% -0.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1051 -37 -3.4% -39.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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