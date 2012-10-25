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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 05:11 BJT

〔纽约汇市〕美元兑日圆触及四个月高位,欧元连续第三日下挫

* 外界普遍预计日本央行下周会议将放宽政策

* 欧元下跌,因西班牙求助不确定性仍带来压力

* 关注美国第三季GDP

* 英镑表现抢眼,受该国强劲GDP带动

路透纽约10月25日电---美元兑日圆周四攀升至四个月高点,受助于美国公债收益率上涨和市场预期日本央行将在下周会议上选择放宽货币政策.不过,由于近期录得较大涨幅,美元涨势料会消散.

10月迄今,美元兑日圆已上涨了3%,为2月以来最强劲月度表现.投资者认为日本央行将在下周二采取措施刺激该国经济.

美国指标公债收益率触及五周高点,之前一天美国联邦储备理事会(美联储, FED)选择坚持现行的货币政策不变,致使部分公债投资者获利了结.

美元/日圆对美国公债收益率的走势更加敏感,因为这两种收益率较低的货币是利差交易中首选的融资货币.投资者会通过卖出收益率较低的货币来购买收益率较高的货币.

美国公债收益率上扬,使得可用于利差交易的美元成本上涨,令投资者转而选择日圆.

"近来美国公债收益率走高,使美元/日圆基调改善,"Rabobank资深外汇策略师Jane Foley表示.但她对美元/日圆是否会进一步上涨持怀疑态度.

"如果欧元区局势再度紧张起来,日本当局将会很难应付对避险日圆的需求,"Foley称.

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