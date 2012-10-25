〔纽约汇市〕美元兑日圆触及四个月高位,欧元连续第三日下挫

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
* 外界普遍预计日本央行下周会议将放宽政策
* 欧元下跌,因西班牙求助不确定性仍带来压力
* 关注美国第三季GDP
* 英镑表现抢眼,受该国强劲GDP带动
路透纽约10月25日电---美元兑日圆周四攀升至四个月高点,受助于美国公债收益率上涨和市场预期日本央行将在下周会议上选择放宽货币政策.不过,由于近期录得较大涨幅,美元涨势料会消散.
10月迄今,美元兑日圆已上涨了3%,为2月以来最强劲月度表现.投资者认为日本央行将在下周二采取措施刺激该国经济.
美国指标公债收益率触及五周高点,之前一天美国联邦储备理事会(美联储, FED)选择坚持现行的货币政策不变,致使部分公债投资者获利了结.
美元/日圆对美国公债收益率的走势更加敏感,因为这两种收益率较低的货币是利差交易中首选的融资货币.投资者会通过卖出收益率较低的货币来购买收益率较高的货币.
美国公债收益率上扬,使得可用于利差交易的美元成本上涨,令投资者转而选择日圆.
"近来美国公债收益率走高,使美元/日圆基调改善,"Rabobank资深外汇策略师Jane Foley表示.但她对美元/日圆是否会进一步上涨持怀疑态度.
"如果欧元区局势再度紧张起来,日本当局将会很难应付对避险日圆的需求,"Foley称.
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透台北3月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,408亿台币。
路透上海3月3日 - 中国内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行等最新公布2017年同业存单 发行计划，至此，已有405家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模145,154.5亿元人民 币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行