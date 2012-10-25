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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--10月26日-11月2日****

路透10月26日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月22日当周--------------------------------

10月26日(五)

0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 10月 -- 17.0%

企业自身信心指数 -- 29.3%

----------------------------------10月29日当周--------------------------------

10月29日(一)

暂无重要经济数据.

10月30日(二)

2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.9%

10月31日(三)

0030 澳洲建筑许可 9月 -- +6.4%

0030 澳洲民间信贷(较前月) 9月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.3%

11月1日(四)

0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 -- +1.0%

进口物价(较前季) -- +2.4%

11月2日(五)

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.1%(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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