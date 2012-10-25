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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--10月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(四)

2330 - 东京地区10月消费者物价指数(CPI)

2330 - 全国9月CPI

10月26日(五)

-- - 汽车厂商的9月产量与出口数据

0600 - 日本电气(NEC)(6701.T)公布第二季业绩

0600 - NTT Docomo Inc (9437.T)公布第二季业绩(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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