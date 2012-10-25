版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.72 +0.35 +0.62 1794493

搜狐 (SOHU.O) 38.69 +0.14 +0.38 165091

网易 (NTES.O) 54.02 -0.09 -0.17 379326

百度 (BIDU.O) 114.01 +0.02 +0.02 3295232

亚信科技 ASIA.O 10.52 +0.01 +0.10 78659

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.38 +0.23 +1.52 3139183

联电 (UMC.N) 1.94 +0.00 +0.00 424675

日月光 (ASX.N) 3.54 -0.06 -1.67 139850

矽品精密 (SPIL.O) 5.08 -0.05 -0.97 158343

和信超媒体 (GIGM.O) 0.99 +0.01 +1.02 21133

友达 (AUO.N) 3.78 -0.11 -2.83 219817

中华电信 (CHT.N) 31.32 +0.06 +0.19 40572

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.26 -0.03 -0.08 376760

香港

中国移动 (CHL.N) 55.91 -0.65 -1.15 132590

中国联通 (CHU.N) 16.82 -0.47 -2.72 596061

中国电信 (CHA.N) 60.32 +0.40 +0.67 25579

中芯国际 (SMI.N) 2.00 -0.03 -1.48 30224

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.04 +0.98 3832

(完)

--整理 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐