《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.72 +0.35 +0.62 1794493
搜狐 (SOHU.O) 38.69 +0.14 +0.38 165091
网易 (NTES.O) 54.02 -0.09 -0.17 379326
百度 (BIDU.O) 114.01 +0.02 +0.02 3295232
亚信科技 ASIA.O 10.52 +0.01 +0.10 78659
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.38 +0.23 +1.52 3139183
联电 (UMC.N) 1.94 +0.00 +0.00 424675
日月光 (ASX.N) 3.54 -0.06 -1.67 139850
矽品精密 (SPIL.O) 5.08 -0.05 -0.97 158343
和信超媒体 (GIGM.O) 0.99 +0.01 +1.02 21133
友达 (AUO.N) 3.78 -0.11 -2.83 219817
中华电信 (CHT.N) 31.32 +0.06 +0.19 40572
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.26 -0.03 -0.08 376760
香港
中国移动 (CHL.N) 55.91 -0.65 -1.15 132590
中国联通 (CHU.N) 16.82 -0.47 -2.72 596061
中国电信 (CHA.N) 60.32 +0.40 +0.67 25579
中芯国际 (SMI.N) 2.00 -0.03 -1.48 30224
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.04 +0.98 3832
(完)
--整理 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。