《综述》美国9月企业投资出现停滞,因财政悬崖问题日益迫近

《台湾重要政经日程》--3月3日-10月10日
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* 衡量企业投资计划的指标在9月维持不变
* 9月耐久财订单增长9.9%
* 一周初请失业金人数下滑
* 9月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%
路透华盛顿10月25日电---美国9月企业投资出现停滞迹象,说明对联邦预算可能大幅收紧的担忧已令美国经济承压.
周四公布的其它数据显示,上周初请失业金人数下降,这是就业市场缓慢复苏的一个新迹象. [ID:nEAPAP0DI5]
商务部公布的数据显示,上月扣除飞机的非国防资本财订单维持在603亿美元不变,这一指标用来衡量企业的支出计划.路透访问的分析师原本预计该指标会温和增长. [ID:nSB2068251]
上述数据凸显出,由于担忧美国国会可能无法避免2013年大幅增税和减支的财政悬崖,企业正在抑制投资.财政悬崖有可能会把美国经济推回至衰退.
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只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
--前日突然宣称因身体状况“极为不稳”而分身家的华人置业大股东刘銮雄昨日突然现身华置总部，虽然脸色略见疲态，但回应传媒查询时称身体状况“尚可”。