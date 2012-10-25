《综述》美国9月企业投资出现停滞,因财政悬崖问题日益迫近

* 衡量企业投资计划的指标在9月维持不变

* 9月耐久财订单增长9.9%

* 一周初请失业金人数下滑

* 9月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%

路透华盛顿10月25日电---美国9月企业投资出现停滞迹象,说明对联邦预算可能大幅收紧的担忧已令美国经济承压.

周四公布的其它数据显示,上周初请失业金人数下降,这是就业市场缓慢复苏的一个新迹象. [ID:nEAPAP0DI5]

商务部公布的数据显示,上月扣除飞机的非国防资本财订单维持在603亿美元不变,这一指标用来衡量企业的支出计划.路透访问的分析师原本预计该指标会温和增长. [ID:nSB2068251]