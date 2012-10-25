〔纽约期市〕ICE期棉持稳,因有关供给吃紧的担忧减退

港报财经评论：美升港整固，机遇在个股--经济日报3月3日
只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
路透纽约10月25日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周四持平至小幅收高,因有关供给紧张的担忧减退,市场在过去一周大起大落后稍事休息.
ICE成交最活跃的12月合约CTZ2结算价报每磅72.73美分,微升0.08%.
"每个市场都有流动性.大选也在进行.进行交易的只有投机客.市场较波动,我不会去掺和,"Futures Management Group的Bill Collard称.
12月合约成交量略高于11,000口,几乎为本周稍早的一半.(完)
--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉
只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
美国1月份通胀升至近4年半高位，逼近联储局加息指标的2%。其实，周三早市美元、美债、黄金等资产都已因美国总统特朗普国会发言利好而异动，通胀数据只是锦上添花。虽然美股急升代表对经济前景睇好，但香港却是另一回事，因没有像美国的高速经济动能支援，将要「硬食」加息效应，股楼都有很大风险。
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。