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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 06:27 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉持稳,因有关供给吃紧的担忧减退

路透纽约10月25日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周四持平至小幅收高,因有关供给紧张的担忧减退,市场在过去一周大起大落后稍事休息.

ICE成交最活跃的12月合约CTZ2结算价报每磅72.73美分,微升0.08%.

"每个市场都有流动性.大选也在进行.进行交易的只有投机客.市场较波动,我不会去掺和,"Futures Management Group的Bill Collard称.

12月合约成交量略高于11,000口,几乎为本周稍早的一半.(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

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