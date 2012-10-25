〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下降,受海岬型船运费下滑拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因海岬型船运费下跌.
波罗的海乾散货运价指数下滑3.4%,报1,051点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌3.87%,至2,432点.海岬型船日均获利下降1,079美元,至16,769美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
海岬型船运费最近几周上涨,因中国补充铁矿石库存.当库存回到合适水平时,运费可能走软,Virtual Shipbroker所有人Andy Jamison称.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.7%,该型船舶日均获利降低109美元,至6,480美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利下降52美元至6,430美元.超灵便型船舶的日均获利下滑57美元,至7,386美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。