〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下降,受海岬型船运费下滑拖累

路透10月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因海岬型船运费下跌.

波罗的海乾散货运价指数下滑3.4%,报1,051点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌3.87%,至2,432点.海岬型船日均获利下降1,079美元,至16,769美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型船运费最近几周上涨,因中国补充铁矿石库存.当库存回到合适水平时,运费可能走软,Virtual Shipbroker所有人Andy Jamison称.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.7%,该型船舶日均获利降低109美元,至6,480美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降52美元至6,430美元.超灵便型船舶的日均获利下滑57美元,至7,386美元.(完)