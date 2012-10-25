〔美股业绩〕苹果iPad销量令人失望,投资者关注假期购物季(更新版)

(新增获利细节与分析师评论)

* iPad销售情况令人失望,业绩平淡

* 投资者关注假期购物季

* 假期购物季竞争激烈

路透旧金山10月25日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)第四季业绩再度表现低迷,iPad销售情况远逊于华尔街的预期.其股价跌逾1%.

这家全球最有价值科技公司公布的第四季财报大致符合预期.盘后该公司股价8月来首度徘徊于600美元下方.苹果第三季营收就逊于预估.

苹果iPad的销量低于预期,因为经济仍旧疲弱,而且消费者在等待iPad mini下月上市.

分析师称,对苹果来说,真正的考验将在关键的假期购物季,到时苹果、亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)均将推出新产品,竞争将达到白热化.

"随着财报季的铺开,我们想知道经济成长放缓是否会影响美国股市,结果是确实影响了股市,"Capital Advisors Growth Fund联席经理人Channing Smith表示.

"苹果凭借iPad处于非常有利的位置,现在iPad mini又即将上市.苹果拥有非常棒的智能手机,我们预计iPhone 5的销量非常好.其财测偏于保守,但并不令人意外.小心谨慎是成功之道."