〔东京汇市〕政策宽松预期打压日圆,英国第三季经济回暖推高英镑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 美元扩大升幅,兑日圆触及四个月新高
* 日本央行料将在下周二的政策会议上放松政策
* 英国第三季GDP增幅反弹,帮助推高英镑
* 美国第三季GDP数据成为下一个事件风险
路透悉尼10月26日电---日圆兑美元周五走软至四个月低位,恐连续第二周录得跌幅,因为市场愈加相信,日本央行下周将放松政策;英国第三季国内生产总值(GDP)增幅反弹,帮助推升英镑.
美国消费电子公司苹果(AAPL.O)公布黯淡的业绩后,风险人气受挫,大宗商品货币亦承压,但随后商品货币又重振士气.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。