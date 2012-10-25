〔东京汇市〕政策宽松预期打压日圆,英国第三季经济回暖推高英镑

* 美元扩大升幅,兑日圆触及四个月新高

* 日本央行料将在下周二的政策会议上放松政策

* 英国第三季GDP增幅反弹,帮助推高英镑

* 美国第三季GDP数据成为下一个事件风险

路透悉尼10月26日电---日圆兑美元周五走软至四个月低位,恐连续第二周录得跌幅,因为市场愈加相信,日本央行下周将放松政策;英国第三季国内生产总值(GDP)增幅反弹,帮助推升英镑.

美国消费电子公司苹果(AAPL.O)公布黯淡的业绩后,风险人气受挫,大宗商品货币亦承压,但随后商品货币又重振士气.