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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 07:15 BJT

全球外汇市场10月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(四)

2330 - 日本9月全国消费者物价指数(CPI)与10月东京地区CPI

10月26日(五)

0600 - 德国11月GfK消费者信心指数

0600 - 德国9月进口物价

0645 - 法国10月消费者信心

0700 - 瑞士10月KOF领先指标

0800 - 意大利10月企业信心

0800 - 欧洲央行执委普雷特发表讲话

1230 - 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值

1355 - 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值

1430 - 美国ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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