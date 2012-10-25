《欧美金融市场假期一览表》--10月26日-12月31日

《台湾重要政经日程》--3月3日-10月10日
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欧洲和美国金融市场假期如下:
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 梁睿雪
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只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
--前日突然宣称因身体状况“极为不稳”而分身家的华人置业大股东刘銮雄昨日突然现身华置总部，虽然脸色略见疲态，但回应传媒查询时称身体状况“尚可”。