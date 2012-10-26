〔金砖国家〕10月25日股汇市收盘纵览

路透10月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月25日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF上涨0.46%,报999.12点.

中国股市:沪综指收盘下跌.分析师指出,近期大盘上攻乏力,交投沉闷,场内维稳预期有所减弱,观望气氛趋浓,大盘缓缓下滑,逼近60日均线2,098点支撑.沪综指.SSEC收报2,101.580点,跌14.410点,或0.68%,上海A股今日成交556亿元人民币,上日为497亿元.[.SSCN]

香港股市:实现连续第10日升高,将恒指推向今年高位的升势显示出疲态迹象,投资者对表现突出个股进行获利了结.恒生指数.HSI收高0.2%,报21,810.2点,为去年8月4日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE则收低0.2%至10,616.4.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四以日间波幅上限6.2417元作收,再创历史新高.近期人民币连续走强后,美元抛盘踊跃,导致人民币扩大日波幅至1%以来首次触及区间上限.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,535点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3952元.[CNY/CN][ID:nSB2067923]

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印度股市:微涨,Mahindra & Mahindra公布优于分析师预估的季度获利后股价扬升,ICICI Bank在周五公布财报之前股价上涨.指标BSE指数.BSESN上升0.26%,或48.61点,报18,758.63点.[.BO][ID:nL3E8LP46Q]

印度汇市:印度卢比三周以来首度录得单周涨幅,因全球对风险资产的需求重燃促使外资银行抛售美元,但炼油商的美元需求令卢比涨势受限.周五印度汇市将因银行假日休市.卢比/美元INR=D2收报53.56/57,本周上涨0.5%.上交易日收报53.74/75.[INR/][ID:nL3E8LP544]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,456.910点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下降0.34%至778.25点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.11%至31.3625.卢布兑欧元EURRUBTN=MCX持平于40.6425.

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巴西股市:拉美股市上升,因中国制造业前景转好加之美国劳动力市场数据乐观,助力提振大宗商品公司股价.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得两周以来的最大涨幅,上涨1.18%,报57,836.78点.该指数自9月中旬以来跌近7%.[ID:nL1E8LPIC5]

巴西汇市:政府加大干预力度,令雷亚尔/美元过去几个交易日保持在窄幅区间2.02-2.05.巴西央行周四为本周以来第二度干预外汇市场.雷亚尔/美元BRBY几乎持平于2.0240.[ID:nL1E8LPIKS]

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南非股市:小涨,大宗商品价格上涨和部分矿业罢工接近结束的迹象,提振Impala Platinum等矿企.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.14%,报32,806.75点.综合指数.JALSH小涨0.12%,报36,995.65点.[.J][ID:nL5E8LPOO8]

南非汇市:南非兰特/美元走强,此前南非财长承诺将继续严格控制支出.1533GMT,南非兰特/美元ZAR=D3报8.74,周三纽约收盘价为8.7810.[ZAR/][ID:nL5E8LPOCQ](完)