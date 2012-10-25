《全球重要经济事件一览表》--10月26日-11月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月26日(五)
米兰--"国际银行业会议",主题为"收紧对银行业获利能力和风险承担激励的监管要求带来的影响".欧洲央行执委普雷特出席活动.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开全体委员会议.
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
10月30日(二)
东京--日本央行召开货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
东京--日本央行公布展望报告(0600).
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行(CBA)2012年固定收益会议上讲话(0730).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
德卢斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Public Town Hall Forum致开幕词(10月31日0000GMT).
10月31日(三)
奥斯陆--挪威央行宣布利率决议(1300).
里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在纽约预测者俱乐部(New York Forecasters Club)就"货币政策和经济"发表讲话(1645).
11月1日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
东京--日本央行公布10月4-5日货币政策会议记录(2350).
田纳西州查特怒加--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在查特怒加扶轮社讲话(1630).
麻省卫斯理--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话(2100).
11月2日(五)
盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储西雅图分行举办的社区领袖午餐会上就经济前景发表讲话(1825).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王兴亚
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。