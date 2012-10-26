〔中国个股〕中国玻纤拟在美投资3.3亿美元建生产线,规避贸易保护主义

路透上海10月26日电---全球发达国家愈演愈烈的贸易磨擦令一些企业提前布局应对.中国最大的玻璃纤维生产企业--中国玻纤股份有限公司(600176.SS)拟透过子公司在美国投资3.3亿美元建设生产线,以规避贸易保护主义威胁.

公司周五公告称,全资子公司巨石集团拟设立巨石美国玻璃纤维公司,并建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目,总投资3亿3,113万美元.项目计划于明年一季度开始建设,预计项目投资期18个月.项目建设资金以自有资金及向银行申请贷款解决.

公司预计项目建成投产后,正常年份年销售收入1亿3,374.24万美元,年利润总额2,602.72万美元.

公告指出,为进一步落实公司布局全球化、市场国际化的战略规划,开拓主要海外市场,规避国际贸易保护主义威胁,并通过海外建线提升公司管理和技术水平,公司计划在美国建设玻纤生产线.

中国玻纤周四收报7.88元,过去一个月累计上涨10.2%.(完)