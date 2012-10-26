〔中国个股〕中国玻纤拟在美投资3.3亿美元建生产线,规避贸易保护主义

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月26日电---全球发达国家愈演愈烈的贸易磨擦令一些企业提前布局应对.中国最大的玻璃纤维生产企业--中国玻纤股份有限公司(600176.SS)拟透过子公司在美国投资3.3亿美元建设生产线,以规避贸易保护主义威胁.
公司周五公告称,全资子公司巨石集团拟设立巨石美国玻璃纤维公司,并建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目,总投资3亿3,113万美元.项目计划于明年一季度开始建设,预计项目投资期18个月.项目建设资金以自有资金及向银行申请贷款解决.
公司预计项目建成投产后,正常年份年销售收入1亿3,374.24万美元,年利润总额2,602.72万美元.
公告指出,为进一步落实公司布局全球化、市场国际化的战略规划,开拓主要海外市场,规避国际贸易保护主义威胁,并通过海外建线提升公司管理和技术水平,公司计划在美国建设玻纤生产线.
中国玻纤周四收报7.88元,过去一个月累计上涨10.2%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。