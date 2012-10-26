缅甸宗教骚乱恶化,死亡人数上升

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透仰光10月25日电---缅甸西部的宗派骚乱周四进入第五天，数以百计的房屋被烧毁，炮火不断，造成近60人死亡。此次事件也让缅甸的新兴民主进程受到考验。
信奉伊斯兰教的罗兴亚人和信奉佛教的若开人卷入了此次宗教冲突。
安全部队竭力遏制这场自6月以来缅甸最糟糕的公共骚乱。缅甸若开邦曾在6月份爆发冲突，造成逾80人死亡，至少7.5万人被转移安置。
若开邦的这次最新骚乱已蔓延至若干城镇，包括商业重镇皎漂(Kyaukpyu)。
此次骚乱也是缅甸新政府迄今遭遇的最大考验之一。新政府誓言要让缅甸各族实现团结统一。缅甸是亚洲的多民族国家之一。
若开邦政府发言人维孟(Win Myaing)对路透表示，截止到周三夜间，骚乱造成包括31名妇女在内的56人死亡，另有64人受伤。
外界访问若开邦受限，也很难核实信息，但有目击者称周四至少又有三人身亡。
国有电视台发表的一份总统办公室的声明称，截止到周三，骚乱仅造成12人死亡，称有1,948栋房屋和八座宗教建筑被毁。
声明称，国际社会正关注缅甸，骚乱不符合国家利益。
“因此，警方和军队应与人民一道，采取有效措施，确保法治、公共安全和安宁。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。