〔美股业绩〕亚马逊第三季录得18个季度以来首次亏损,盘后股价下跌(更新版)

(新增细节)

* 第三季录得亏损,此前连续18个季度录得净利

* 假日季预估不及分析师预期

* 亚马逊投入大量资金在仓储、Kindle技术和云业务上

路透旧金山10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布的第三季业绩疲软,因该公司大举支出且受欧洲经济放缓冲击.

亚马逊公布财报后,盘后股价微跌至221美元.

亚马逊公布,第三季净亏损2.74亿美元,或每股亏损0.6美元,去年同期分别为净利6,300万美元,合每股盈余0.14美元.部分亏损是因该公司对团购网站LivingSocial投资的减值费用.

公司第三季营收较上年同期增长27%,报138.1亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股亏损0.08美元,营收为139亿美元.

BGC Partners称,本季度财报公布前,亚马逊此前18个月均录得净利.

对即将到来的关键假日购物季,公司的营收预估不及分析师预期.公司对该季度营业利润的预估也较为宽泛.

"这个财测体现出来自大卖场和大型电子产品零售商的竞争愈发激烈,"Morning Star股市分析师RJ Hottovy说,"这个假日购物季对手很多,即使对亚马逊这种精明的运营商来说,也不清楚结果会如何."

此外,亚马逊正大举投入在新建物流仓库和开发支持云计算业务Amazon Web Services上.公司还在为Kindle平板电脑和电子书上销售的数字内容一年投资数十亿美元.

按成本出售Kindle,也给公司带来短期的获利压力.亚马逊希望等客户通过Kindle购买更多实体和数字产品时能从中获利.

欧债危机和经济衰退令消费者需求降低,令人担心就连快速发展的网络企业也会受到影响.(完)