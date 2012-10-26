《中国报摘》--中国证券报10月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--截至26日,中国68家基金公司旗下的1,175只基金三季报披露完毕.天相投顾统计数据显示,三季度各公司旗下基金本期利润总和为负值,共亏损749.74亿元人民币.根据相关数据推算,三季度末,70家基金公司的公募基金资产管理规模增至约2.46万亿元.
* 其他:
--人力资源和社会保障部新闻发言人尹成基表示,各相关部门正在研究制定收入分配制度改革总体方案,经中央审议批准后争取在年底前发布.
--中国证券业协会相关负责人表示,协会正在细化证券公司客户资产管理业务相关备案的具体程序,抓紧完成备案系统的建设,并与相关机构沟通,协助做好集合理财计划由审批转备案的衔接工作.
--商务部研究院外资研究部主任马宇、民生证券研究院宏观经济分析师张磊表示,今年以来,中国FDI持续下降主要受国内经济结构调整的影响.受人民币汇率走势阶段性影响,外资对人民币升值和贬值的预期成为短期内FDI流入或流出的关键因素.此外预计全年中国利用外资规模或略有下降.
--贵州茅台(600519.SS)前三季度实现营业收入199.31亿元,同比增长46.10%;归属上市公司净利润104.20亿元,同比增长58.62%.另公司拟投资63.06亿元建设七个项目.
--中国北车601299.SS与巴西里约热内卢(里约)州政府签署了60列(240辆)地上电动车组(EMU)的销售合同.(完)
--整理 刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。