《中国报摘》--中国证券报10月26日

* 头版头条:

--截至26日,中国68家基金公司旗下的1,175只基金三季报披露完毕.天相投顾统计数据显示,三季度各公司旗下基金本期利润总和为负值,共亏损749.74亿元人民币.根据相关数据推算,三季度末,70家基金公司的公募基金资产管理规模增至约2.46万亿元.

* 其他:

--人力资源和社会保障部新闻发言人尹成基表示,各相关部门正在研究制定收入分配制度改革总体方案,经中央审议批准后争取在年底前发布.

--中国证券业协会相关负责人表示,协会正在细化证券公司客户资产管理业务相关备案的具体程序,抓紧完成备案系统的建设,并与相关机构沟通,协助做好集合理财计划由审批转备案的衔接工作.

--商务部研究院外资研究部主任马宇、民生证券研究院宏观经济分析师张磊表示,今年以来,中国FDI持续下降主要受国内经济结构调整的影响.受人民币汇率走势阶段性影响,外资对人民币升值和贬值的预期成为短期内FDI流入或流出的关键因素.此外预计全年中国利用外资规模或略有下降.

--贵州茅台(600519.SS)前三季度实现营业收入199.31亿元,同比增长46.10%;归属上市公司净利润104.20亿元,同比增长58.62%.另公司拟投资63.06亿元建设七个项目.

--中国北车601299.SS与巴西里约热内卢(里约)州政府签署了60列(240辆)地上电动车组(EMU)的销售合同.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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