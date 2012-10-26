《新兴市场重要经济事件预告》--10月26日-11月2日

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月26日(五)
萨格勒布--克罗地亚央行总裁Boris Vujcic将在一次圆桌会议上就货币政策讲话.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明.
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布最终版月报.
曼谷--泰国央行发行季度通胀报告.
维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(最后一日).演讲者包括经济学家鲁比尼、Lars Christensen、 辜朝明以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.
罗安达--安哥拉央行举行货币政策委员会会议.
10月30日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
10月31日(三)
暂无重要经济事件.
11月1日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
11月2日(五)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
里加--拉脱维亚央行召开国际会议,主题为"主权债危机下的经济调整".
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G