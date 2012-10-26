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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,尽管三星电子公布创纪录的财报

路透首尔10月26日电---韩国股市周五开盘下跌,此前三星电子(005930.KS)确认了其创纪录的季度财报,因其Galaxy智能手机销售强劲.

三星电子股价下跌1%.三星电子在指标KOSPI指数中的权重为约15%.

0002GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.38%至1917.09点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉

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