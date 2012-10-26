〔中国新债〕中国人寿拟发行至多100亿元次级债,含10年和15年--IFR

路透10月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，两位消息人士透露，全球按市值计最大寿险公司，中国人寿(601628.SS)(2628.HK)正计划发行2012年第二期总额至多100亿元人民币（16亿美元）次级债务。

上述接近交易人士称，本期次级债初步预设10年期（附第5年末发行人赎回权）和15年期（附第10年末发行人赎回权）两个品种，“可能更倾向于多发10年期的，预计本月末可以发行”。

据悉，公司已再次委任瑞银证券UBSN.VX(UBS.N)，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)，瑞信方正证券，中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金公司联席主承销其本期次级债。当期债项和发行人主体信用评级同为AAA级。(完)

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