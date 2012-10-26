〔中国新债〕中国人寿拟发行至多100亿元次级债,含10年和15年--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，两位消息人士透露，全球按市值计最大寿险公司，中国人寿(601628.SS)(2628.HK)正计划发行2012年第二期总额至多100亿元人民币（16亿美元）次级债务。
上述接近交易人士称，本期次级债初步预设10年期（附第5年末发行人赎回权）和15年期（附第10年末发行人赎回权）两个品种，“可能更倾向于多发10年期的，预计本月末可以发行”。
据悉，公司已再次委任瑞银证券UBSN.VX(UBS.N)，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)，瑞信方正证券，中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金公司联席主承销其本期次级债。当期债项和发行人主体信用评级同为AAA级。(完)
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--整理 林高丽; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。