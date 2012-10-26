〔美国基金〕10月24日当周货币市场基金增加9.4亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少15.5亿美元至8,843.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少1.5亿美元,至1,865.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少8.6亿美元至5,106.8亿美元.免税基金资产减少5.5亿美元至1,871.3亿美元.