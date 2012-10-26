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债券 | 2012年 10月 26日 星期五 08:45 BJT

〔美国基金〕10月24日当周货币市场基金增加9.4亿美元--ICI

路透10月25日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至10月24日当周,美国货币市场共同基金总资产增加9.4亿美元,至2.569万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少5.2亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加28.5亿美元,免税基金减少13.9亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少15.5亿美元至8,843.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少1.5亿美元,至1,865.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少8.6亿美元至5,106.8亿美元.免税基金资产减少5.5亿美元至1,871.3亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加24.9亿美元至1.685万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少3.7亿美元至6,680.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加37亿美元至9,368.1亿美元.免税基金资产减少8.5亿美元,至799.1亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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