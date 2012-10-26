《中国债券市场每日交易备忘》--10月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行100亿元人民币一年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.33% 进出口行120亿元三年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.79% 正泰集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 新奥(中国)燃气投资公司12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 黑牡丹( 600510.SS )9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 中国船舶燃料公司3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 海航机场控股集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),进出口行主承 鞍山钢铁集团20亿元九个月期超短期融资券(主体评级AAA),工行和兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 钦州开发投资集团9亿元七年期固息债1280322,票面利率7.10% 韶关金叶发展14亿元七年期固息债1280328,票面利率7.30% 财政部150亿元三个月期贴现国债129907,参考收益率2.8722% 中国五矿集团20亿元六个月期超短融011233004,票面利率4.05% 马钢股份( 600808.SS )( 0323.HK )35亿元一年期短融041273004,票面利率4.71% 中国联通80亿元一年期短融041251033,票面利率4.20% 沃尔核材( 002130.SZ )1.9亿元一年期短融041260071,票面利率6.60% 顺鑫农业( 000860.SZ )4亿元一年期短融041269031,票面利率5.03% 农产品( 000061.SZ )5亿元一年期短融041266010,票面利率5.03% 雏鹰农牧( 002477.SZ )2亿元一年期短融041259059,票面利率6.50% 大亚科技( 000910.SZ )3.7亿元一年期短融041259057,票面利率5.49% 上海城建集团15亿元三年期中票1282424,票面利率5.02% 南方电网50亿元五年期中票1282423,票面利率4.61% 苏州工业园区国有资产控股发展10亿元五年期中票1282425,票面利率5.41% 中国水务投资4亿元五年期中票1282420,票面利率5.41% 湖南高速总公司40亿元五年期中票1282421,票面利率6.30% 重庆轻纺控股集团6亿元五年期中票1282422,票面利率5.95% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行50亿元一年期增发债120238,发行价100.18元 国开行60亿元三年期增发债120239,发行价100.1583元 国开行60亿元五年期增发债120240,发行价100.41元 国开行60亿元七年期增发债120241,发行价100.0405元 国开行70亿元10年期增发债120242,发行价99.95元 恩施城投8亿元七年期固息债1280338,票面利率7.55% 兴安林业13亿元七年期固息债1280342,票面利率7.08% 大庆城投22亿元七年期固息债1280344,票面利率6.55% 三环集团8亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280351,票面利率5.50% 云南城投5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280354,票面利率7.15% 中国石化( 0386.HK )60028.SS50亿元三个月期超短融 山东钢铁集团60亿元一年期短融 山东海化集团6.5亿元一年期短融 沈阳机床集团6亿元一年期短融 郑州煤炭工业(集团)30亿元一年期短融 山东钢铁集团18亿元三年期中票 瓮福集团5亿元三年期中票 广西农垦集团10亿元三年期中票 中国南车集团20亿元五年期中票 云南机场集团6亿元五年期中票 广西北部湾投资集团5亿元三年期中票 湖州交通投资集团5亿元五年期中票 福建高速50亿元七年期中票 广汇汽车服务公司8亿元三年期中票 东莞市公路桥梁开发建设总公司8亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国开行100亿元10年期固息债020214到期兑付,票面利率3.63% 国开行100亿元10年期零息债02021400到期兑付 国开行103.63亿元10年期零息债02021410到期兑付 国开行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债0202150到期兑付,票面利率3.2939% 中国人民银行190亿元一年期央票1101082到期兑付,参考收益率3.5840% 建行( 601939.SS )26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级资产证券化(ABS)05310110付息,基本利差1.10% 建行( 0939.HK )2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月C级浮息ABS(七天回购基准)05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 建行35.82亿元374月A级浮息ABS(一年定存基准)0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月B级ABS(一年定存基准)0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月C级浮息ABS(一年定存基准)0731013付息,基本利差5.88% 工行( 1398.HK )( 601398.SS )4.51亿元58月高收益档ABS 0835013付息,票面利率5.00% 招行( 3968.HK )( 600036.SS )2.13亿元62月高收益级ABS 0839014付息,票面利率5.00% 南宁水务投资集团8.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980145付息,票面利率7.50% 国开行200亿元三年期固息债100227付息,票面利率3.08% 国开行200亿元10年期固息债110258付息,票面利率4.30% 南平高速10亿元七年期固息债1180149付息,票面利率7.90% 长江三峡集团80亿元三年期中票1182287付息,票面利率5.24% 山西晋城无烟煤公司33亿元五年期中票1182288付息,票面利率5.50% 国家电网100亿元五年期中票1182289付息,票面利率5.30% 南方电网50亿元五年期中票1182290付息,票面利率5.30% 甘肃祁连山水泥集团7亿元五年期中票1182291付息,票面利率7.99% 彩虹集团10亿元五年期中票1182292付息,票面利率6.97% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --截至26日,中国68家基金公司旗下的1,175只基金三季报披露完毕.天相投顾统计数据显 示,三季度各公司旗下基金本期利润总和为负值,共亏损749.74亿元人民币.根据相关数据推 算,三季度末,70家基金公司的公募基金资产管理规模增至约2.46万亿元. --贵州茅台( 600519.SS )前三季度实现营业收入199.31亿元,同比增长46.10%;归属上市公 司净利润104.20亿元,同比增长58.62%.另公司拟投资63.06亿元建设七个项目.[ID:nSB2068843] 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 康熙泽