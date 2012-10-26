《美债周五展望》成长希望打压公债价格下滑,公债标售需求疲弱

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 9月美国企业计划支出基本持平

* 英国GDP增幅强于预期,支持风险交易

* 美国财政部标售290亿美元七年期公债

路透纽约10月25日电---美国公债价格周四连续第二天下滑,此前进行的七年期公债标售结果表明,随着投资人对全球经济成长加速的希望逐渐增强,对避险资产的需求减弱.

美国财政部标售290亿美元七年期公债,得标利率为1.267%,本周稍早进行了两年债和五年债标售规模均为350亿美元.

"今日的标售成绩乏善足陈,"Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说.

Rupert说,周四标售的投标倍数为2.56,为逾三年来最低.

"市场形成某种利空的不确定性,"Rupert补充说,"市场抱有一线希望,主要是希望全球成长将在短期内加速."

周四公布的数据支持对经济的希望.数据显示,夏季奥林匹克带动英国经济在第三季录得五年来最强劲的季度成长,摆脱衰退.

不过,Rupert说,欧元区和其他地方的不确定性犹在,公债价格可能再次上涨.

商务部数据显示,扣除飞机的非国防资本财保持在603亿美元,与上月一致.接受路透调查的分析师预估为温和增长.

美国公债周三亦下挫,当时美联储一如预期保持货币政策不变.上月联储曾推出新一轮量化宽松.

"昨日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后,市场基调就变得十分沉重,并且可能在之后的隔夜时段交易中延续了这种基调.远强于预期的英国国内生产总值(GDP)数据公布后,卖盘增加,"Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称.

指标10年期公债US10YT=RR下跌10/32,收益率报1.828%,高于周三尾盘的1.79%.隔夜时段交易中指标公债收益率曾触及1.86%的高位,为9月17日以来最高.

RBC Capital Markets美国利率策略部主管Michael Cloherty表示,自8月初以来,收益率基本陷于1.55-1.87%的区间内.他还指出,10月就业数据和11月初的美国总统大选可能令收益率摆脱该区间.

"大选引起公债下跌的可能性要远高于上涨.因此,我们预计大选前市场将承受压力,10年期公债收益率将会脱离近期区间," Cloherty表示.

美国政府将在11月2日发布10月非农就业数据.11月6日将进行总统大选.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 母红

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