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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:48 BJT

〔韩国汇市〕韩元小幅上涨,但关注干预风险

路透首尔10月26日电---韩元兑美元KRW=周五盘初小幅上涨,投资者在韩元周四升破重要阻力水平后调整仓位.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,097.3,周四本地收报1,098.2.

交易员称,出口商可能继续抛售美元换汇.

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