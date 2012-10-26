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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 11:10 BJT

〔新债招标〕中国进出口行一年债利率3.35%,三年期3.8036%--业内人士

路透上海10月26日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的一年期固息金融债,中标利率3.35%,略高于此前3.33%的预测均值.

该行同时招标的三年期固息增发债中标收益率3.8036%,接近此前3.79%的预测均值.

上述债为进出口行今年第18和19期金融债,其中19期为今年第16期三年固息债的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率3.72%.

具体条款如下:

第18期 第19期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 一年/固息 三年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月1日 10月23日/11月6日

发行期 10月26日-11月1日 10月29日至11月6日

上市日 11月5日 11月12日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 无 3.72%

----------------------------------------------------------------(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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