〔新债招标〕中国进出口行一年债利率3.35%,三年期3.8036%--业内人士

中国债市：2月基金增持债券最多，境外机构连两月减持国债--中债登

路透北京3月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，2月债券托管量小幅增加 539亿元人民币，期末余额为43.84万亿元。基金类机构取代上月的保险机构，成为当月净增 持债券的主力，不过全国性银行由上月的大举增持转为减持；境外机构则连续第二个月减持 中国国债。 从按投资者分类的托管量来看，基金类机构当月增持金额达到354亿元，上月曾净减持5 90亿元，终结两年来连增势头。保险机构2月继续净增持，但规模从1月的732亿元大幅萎缩 至31亿元。 此外，城商行当月增持规模亦较大，为288亿元，较上月的262亿元增量小幅增加。全国 性银行当月则净减持债券75亿元，上月为净增持515亿元。 截至2月末，境外机构持有国债余额为4,180亿元，环比下降38亿元，为连续第二个月下 降。当月境外机构持有债券的托管规模减少35亿元，亦为连续第二个月减少。 按债券类别统计来看，政策性金融债2月末托管量大幅增加1,119亿元，记账式国债则减 少297亿元，商业银行债券、企业债和中期票据等信用债品种托管量均为减少。 以下为2