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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:53 BJT

〔全球金市〕金价持于1,700美元上方,恐连续第三周录得跌幅

路透新加坡10月26日电---金价周五几无变动,恐连续第三周录得跌幅;此前亚洲股市小幅下跌,美元走坚,而且对全球经济体质的担忧仍存.

0034GMT时,现货金XAU=持稳于每盎司1,712.18美元,周三曾跌至1,700美元下方的七周低位,当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,其将继续刺激经济增长,直到就业市场改善.

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